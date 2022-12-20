彰化縣長王惠美連任成功，小內閣異動備受關注，不過彰化縣人口因少於125萬人，原2個副縣長編制必須減少1個，先前傳出２位副縣長都不戀棧現職，今副縣長洪榮章拋出震撼彈，表示選前就已向縣長王惠美口頭請辭，本月24日就卸任。

出身溪湖的副縣長洪榮章，是國民黨務系統出身，過去擔任國民黨台中市黨部書記長、南投縣黨部主委等國民黨要職，2018年王惠美上任後，邀請他返鄉擔任副縣長一職，善用過去黨務系統資源，勤跑基層與民眾搏感情，清晰的口條與交際手腕，深受地方愛戴。

洪榮章表示，早在選舉前就已經向王惠美口頭請辭，當４年的副縣長了，也完成當初他進縣府的承諾，為縣長締造連任紀錄，今年投票率少一成，但選票數比4年前還多2000多票，人才輩出他決定急流勇退，也不戀棧職位，本月24日就會卸任。

彰化縣遲遲未公布小內閣名單，相關局處也都保密到家，副縣長目前2人勢必有人得走，或是2人都走換「新面孔」，青發處副長異動，以及選前才成立，目前彰化最重要的交通處長人選，也都尚未明朗，據傳小內閣只有幾個小異動，還是以府內人員為主，不過最終名單為何，只能等本周就職揭曉了。