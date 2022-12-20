新竹市積極推動心理諮商及自殺防治工作，今年9月成立首座「社區心理衛生中心」，有專業人力、個案追蹤訪視及心理健康課程推廣，開設3個月已服務超過2000人次，為市民提供專業完善的心理諮商服務，打造健康幸福城市。

代理市長陳章賢表示，市府非常重視市民身心健康，近年與中央攜手成立新竹市首座社區心理衛生中心，肩負推動市民心理健康的重責大任，並聘請心理輔導員、諮商心理師、臨床心理師、護理師、社工師、精神及自殺關懷訪視員、藥癮個案管理師等專業人力，提供專業且在地化及外展式服務。

另，除了關懷、追蹤訪視個案外，也提供心理衛生宣導及心理健康促進相關課程，讓市民朋友都可以獲得需要的資源及服務。

衛生局長吳欣席指出，社區心理衛生中心有5大特點，包括提升心理衛生服務可近性；專業人力早期介入，提供深化個案管理及提升服務品質；關懷暴力高風險個案，預防保護性案件發生；強化與網絡單位合作，預防暴力事件再發生；降低精神、自殺、家暴、性侵、藥癮及多重議題個案造成的社會事件。

他表示，社區心理衛生中心成立3個月以來，提供心理諮商服務逾2100人次，推廣心理衛生促進服務至社區達10處以上、國高中12校及職場12家，總計3315人次。

此外，辦理心理衛生宣導及促進活動共計117場次，更主動結合校園、社區、賣場、機關及團體辦理講座80場以上。

衛生局指出，社區心理衛生中心空間包括辦公區、諮商室3間，可容納30人會議的多功能活動室及多組沙發談心區等，以提供團體心理諮商、衛生教育講座或教育訓練及會議等活動使用，專業實用外兼具美感及隱密性設計，將帶給需要的市民朋友最溫暖貼心的服務。

陳章賢同時表示，依據衛福部統計，2021年全國每10萬人口自殺率為15.3，竹市自殺率為12.2，自殺率為全國第3低，持續保持近10年來低於全國平均。他肯定並感謝每位參與自殺防治工作各單位的夥伴，在經歷疫情衝擊等不利自殺防治的影響因素，竹市自殺死亡率仍呈現下降趨勢，讓新竹巿成為真正幸福、快樂的城巿。

市府指出，市府長期挹注經費結合民間單位推廣心理健康及自殺防治工作，提供市民免費的心理諮商與諮詢服務，1年服務量約1400人次，辦理各種主題的心理健康推廣講座100場次，共計服務7000人次。

自殺關懷員1年接獲的自殺通報人數約有600人次，關懷訪視次數達4000人次以上，透過此服務幫助市民在關鍵時刻轉念，為人生帶來希望。

衛生局也提醒，若民眾因為感情、人際關係、生活、學業及工作等因素造成壓力困擾、情緒低落，可撥打衛生福利部24小時免付費「1925依舊愛我」安心專線，新竹市社區心理衛生中心亦設立5355276諮詢專線，將由專人提供心理支持與關懷，並協助連結心理衛生等相關資源提供多元服務。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。