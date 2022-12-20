烏來溫泉合法化大耀進！新北市都委會通過「台北水源特定區計畫第三次通盤檢討」案，除原住民保留地可興建改建自用住宅，17家列管在案、違反使用分區的溫泉旅館業者，可依「申請變更為溫泉產業專用區審查要點」變更溫泉產業專區或合法遷移，近期將送內政部都委會審議。

過去烏來溫泉旅館，因位於水源區，多是保安地，也導致土地使用分區不符，業者無法取得使用執照，拿不到合法旅館標章，讓烏來溫泉產業難以拓展。

「烏來水源特定區第三次通盤檢討」今年上半年已經獲內政部審議通過，但範圍僅佔烏來部分地區，包括德拉楠部落、哪哮部落因位於台北水源特定區無法適用。

新北市城鄉局審議科長許仁成表示，這次「台北水源特定區計畫第三次通盤檢討」涵蓋烏來、新店、坪林、石碇、雙溪，待獲內政部通過後，也代表烏來將全區適用。

城鄉局長黃國峰表示，本次通盤檢討，為保障原住民居住權益、安全，研擬「原住民保留地興建自住住宅審查要點」以協助原住民合法安全興建自用住宅。

另考量烏來區整體觀光發展、居住旅遊安全，依循「溫泉法」及「98年臺北縣溫泉區管理計畫」研擬「申請變更為溫泉產業專用區審查要點」輔導位於不適宜區位的溫泉旅館合法遷移，也代表烏來溫泉合法化終露出曙光。

許仁成指出，這次檢討內容中，扣除7家位於行水區依法必須拆除，另17家業者得以個案變更申請方式，擬具開發計畫、交通改善、汙染處理方案、繳納代金等方式變更為「溫泉產業專用區」。

新北市城鄉局表示，台北水源特定區計畫第三次通盤檢討案經市都委會審議通過，後續主要計畫將續提內政部都市計畫委員會審議。