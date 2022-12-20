花蓮油茶籽評鑑特優林求陽。（花蓮縣府提供）

葉步伸獲油茶籽評鑑特優。（花蓮縣府提供）

花蓮油茶種植面積約269公頃，是全國主要產區，其中又以卓溪鄉為大宗，農政單位力拚綠金產業，鼓勵農友種植油茶，打造花蓮專屬品牌，並推油茶籽評價制度，今年有8組入選，其中農友那孟賢、林求陽、葉步伸3人獲特優，農業處長陳淑雯昨逐一到農友家中貼紅榜，輔導取得油茶認證，並成為玉溪地區農會契作對象，穩定產銷。

花蓮縣政府為鼓勵農友提升油茶品質，輔導玉溪地區農會率先舉辦「111年度花蓮油茶籽評鑑暨輔導活動」，吸引20位農友參賽，稍早公布評鑑結果，取特優3名、優選5名，獲獎者將輔導取得「花蓮油茶證明標章」認證，並可獲評鑑獎狀、專家評鑑報告，打造油茶產業第一品牌。

玉溪地區農會總幹事蔡宗翰表示，此次評鑑活動第1階段從油茶種植收穫現況、取得的農產品驗證種類與產區發展優勢等相關資訊，初選出8名入選者，再進行田間管理評鑑與油茶籽品質評鑑。

獲得特優的農友那孟賢，集結崙山地區種植苦茶樹的農友，成立產銷班，希望以自身為範例，吸引更多人一起生產有機苦茶油，並與太太創立崙山品牌「山上那良」，嚴格要求班員絕對不能用藥，並希望進階到整個產銷班的農友，都能通過有機認證。

農友林求陽說，以前曾種稻，第一次看到岳父種植的苦茶樹，知道它可以榨油，又是品質很好的油，這才慢慢接觸苦茶油的產業，接手岳父的油茶樹以後，一直堅持著有機種植。

言談中充滿人生哲理的農友葉步伸，品牌為阿步農園，採用有機種植，與大自然共榮，園區中的每棵油茶樹都是他的寶貝，為了讓它們有最寬敞的成長空間，他用5米乘5米的間距定值，讓油茶樹能充分吸收土壤養分。

縣長徐榛蔚表示，苦茶油是花蓮指標性農特產品，此次邀請農委會茶業改良場、農業試驗所等專家共同試辦油茶籽評鑑，逐步建立油茶產業的評鑑體系，鼓勵農友提升栽培管理及採收後處理技術，提供消費者更高品質的花蓮苦茶油。