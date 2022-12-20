近日北京大學光華管理學院教授張曉波在第24屆北大光華新年論壇上發佈最新調查報告指出，目前小微經營者經營困難和信心不足的主要原因，是疫情防控政策帶來的不確定性和需求不足。最近大陸官方發布「新十條」防疫措施，隨著政策優化，小微經營者信心會有明顯提升，經營活動也會有很強的反彈。

張曉波更預估，下季整個市場需求、營業收入是呈現擴張的趨勢。如果取消核酸檢測，下季信心指數就有很大的提升空間。

據澎湃新聞報導，調查團隊還統計了小微經營者在2022年第3季做核酸檢測的頻率與開門時間不足8周的情況。張曉波表示，可以看到二者呈現很強的負相關，如果每天都做核酸，小微經營者開門不足8周的比例就明顯會高。

再從營業收入看，如果核酸做得越勤，小微經營者營業收入下降比例就越高；從平均利潤率觀察，如果每天一次、兩天一次核酸，小微經營者的利潤率為負；如果8天及以上做一次核酸，利潤率則提升至1.9％。

但張曉波也說，總體看小微經營者的實際經營表現還沒有恢復到疫情前水準。從時間趨勢上看，過去幾季呈現下滑的趨勢，雖然最近一季有所反彈，但是指標還低於前兩年的同期水準。