人氣網紅「肝連妹」是JKF女郎之一，甜美的臉蛋加上34E超兇的火辣身材，讓她因此被網友封為「台版三上悠亞」，IG吸引超過29萬人按讚。而近日全球都陷入世足賽的熱潮，肝連妹當然也跟上話題，當阿根廷球隊獲得冠軍時，肝連妹也穿上「性感戰袍」送上超狂福利照恭喜冠軍隊伍，令網友大噴鼻血。

2022年卡達世界盃足球冠軍賽終於在前幾日落幕，肝連妹看到阿根廷獲得冠軍後，立即在個人IG上發文，表示「恭喜阿根廷贏球！！請問如何P掉路人？」並附上一張照片。而照片中，只見肝連妹穿著一件巴西隊的短版造型球衣，接著將上衣掀起，秀出內搭的黑色足球貼圖比基尼，大方展現飽滿雙球及白皙肌膚，加上她無辜的表情，立即吸引大批網友及網紅好友留言表示「欠抓抓」、「太扯了啦」、「不管贏球的是哪一隊，都贏不了苗苗小姐的那一對」、「有路人嗎？」、「衛生紙衛生紙，鼻血，喔喔喔」、「長輩的魔力太强。P不到的」、「來啊！我教妳怎麼P」、「我的注意力都不在路人」吸引近6000多人按讚。

事實上，肝連妹在冠軍賽開打前，就曾PO出多個替法國、巴西、阿根廷等球隊的應援影片，而影片中她除了秀出曼妙好身材外，也不忘展現傲人的雙峰，令網友看了同樣歪樓表示「為什麼只讓我看兩顆球！」、「可不可以放進去一下下就好」、「裁判～這犯規了吧！可以讓人這樣進了又進嗎？」意外引發話題。