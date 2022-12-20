小米昨(20)日爆出將於年底進行一波裁員，盛傳人數將達6000名、占比整體員工比20%，最新小米回應出爐，近期實施的是正常的年底人員優化和組織精簡，實際優化人員數量不到整體的10%，一切也都會符合勞動法，換言之，整體調整幅度並不如外界盛傳的20%。

小米針對年底人力得裁撤，總部最新聲明表示，近期實施的是正常的年底人員優化和組織精簡，實際優化人員數量不到整體的10%，對這些人員的補償方案也符合勞動法要求。

全球受到通膨加上大陸當地今年以來的持續封控，嚴重衝擊消費型電子市場，智慧型手機首當其衝，大陸為全球最大消費性市場，今年整體宏觀經濟也面臨前所未見得修正，小米產品除手機外也擴及IoT智慧家庭層面，但手機產品仍算是其中ASP較高的產品，故仍舊難敵此波大環境得衝擊。

根據小米財報顯示，截至9月30日止，小米集團共有35,314名全職員工，其中32,609名位於大陸。