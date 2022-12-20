【旅奇傳媒/編輯部報導】睽違23年強勢回歸，2023台灣燈會在台北！這一次把小時候手中的燈籠縮小了！搖身一變成為好攜帶的「2023台灣燈會好玩卡」。具有紀念價值的悠遊卡結合台北景點門票，讓您輕鬆暢遊台北！

▲獨家童趣夜幕兔造型－2023台灣燈會好玩卡。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

為迎接2023年兔年的來臨，並呼應2023燈會主題「光源台北」，台北市政府獨家推出以夜空色的兔子造型為設計，映襯著兔子身上金色的花卉以及城市景點意象，象徵夜空中閃爍著金色的燈光，也讓兒時記憶手中的燈籠，華麗轉變成方便攜帶的「2023台灣燈會好玩卡」，充分展現永續運用的價值。

「2023台灣燈會好玩卡」除了是造型悠遊卡外，內含12個台北知名景點門票，可從中選擇2個免費體驗或景點使用，不論是親子出遊、情侶甜蜜約會、文青網美打卡景點都能暢遊一整天，想要體驗摩天輪、搭乘貓纜、手作珍奶體驗或暢遊動物園都沒問題。

其中袖珍博物館為響應2023台灣燈會在台北，更加碼推出前200名，憑燈會好玩卡入場的旅客，加碼贈送國民美食袖珍小禮擺飾乙份，早鳥預購價只要250元，知名景點、燈會展區皆可一網打盡（詳情可洽北北基好玩卡官網）。

還在苦惱假期要帶小孩去哪放電嗎？快掛上可愛的2023台灣燈會好玩卡，一秒嗶卡就進場北市知名景點，省下排隊買票的時間，創造更多美好的旅行回憶！觀傳局首推「超盡興親子攻略路線」，先來一場空中貓纜之約，俯瞰台北郊山景緻與城市之美，再搭乘貓纜至動物園，帶著小朋友享受一整天的療癒行程，晚上再搭乘捷運即可輕鬆抵達台灣燈會－源展區（松山文創園區），大人小孩共同參與這場光彩奪目的歡樂慶典吧！

2023台灣燈會好玩卡

預購時間：2022/12/14 10:00～2022/12/31 23:59 止

預購優惠：NT$ 250元 （原售價$288元）

注意事項：限時限量，全台限量 5,000張

使用期限：請於2023/4/30使用完畢

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）