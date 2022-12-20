不少人認為用鹽水漱口或吃生大蒜能殺菌，不過牙醫吳家佑表示，這樣做非常危險，目前並沒有醫學證據顯示生吃大蒜能殺菌，吃太多大蒜反而刺激口腔，鹽水漱口雖然有殺菌效果，但比例調配不對，會破壞口腔黏膜導致長期發炎，提高罹癌機率。

台北醫學大學附設醫院牙科部主任吳家佑醫師在YouTube頻道《健康2.0－名醫觀點》指出，生吃大量大蒜殺菌的做法相當危險，一般人認為吃生大蒜能殺菌，因此一次吃很多顆，刺激口腔覺得有在殺菌的錯覺，其實沒用，且常過量吃生大蒜，太刺激下可能導致口腔黏膜發炎。

至於用鹽水漱口，吳家佑表示，鹽巴雖然有殺菌效果，但民眾難以自行調配到具有醫療效果的鹽水濃度，鹽水太濃會損壞口腔黏膜，濃度不夠又沒有殺菌效果，所以不建議用鹽水漱口。

吳家佑說，若長期以高濃度鹽水漱口或生吃大量大蒜，容易刺激並破壞口腔黏膜，導致能抵禦大部分細菌進入體內的口腔黏膜表皮受損，反倒使細菌入侵身體，使口腔長期發炎，並引發牙齦發炎，甚至提高罹患癌症機率。