新北市婦女及中高齡者職場續航中心提供居住或工作於新北市的在職婦女及中高齡者，「從求職到在職的全職涯服務」，勞工局長陳瑞嘉表示，續航中心不只幫助婦女就業與二度就業，也協助解決工作與生活上的困境，今年度已提供120人次深度職涯諮詢服務，讓職涯發展更順利。

52歲的小蘭兩年前因公司經營不善，被迫離開曾穩定就業15年的外商職場，同一時間由於母親的失智症快速惡化，小蘭毅然決定承擔照護母親的責任，直到今年初將母親交由護理之家照顧後，才考慮重返職場。

儘管憑著過去多年的工作經驗，小蘭很快便獲得了外商公司的賞識，但中高齡菜鳥的身分卻讓她焦慮不已，即使很努力適應新環境，但總擔心自己若表現不好會被辭退，如此揮之不去的負面想法，讓小蘭從就職後便受失眠所苦。朋友轉介小蘭向新北市婦女及中高齡者職場續航中心求助。

續航中心輔導員初步了解小蘭的情況後，隨即替她安排了深度職涯諮詢。晤談過程中諮詢老師發現，小蘭對於新工作產生的不安感，源自於對職場人際適應的困難。

目前小蘭在公司從事採購業務，面對許多不熟悉的軟體與產品，她不曉得是否因為年齡的緣故，向同事詢問工作問題時經常無法獲得清楚回應，以致多靠自己摸索答案而經常犯錯，也不知道該如何跟主管說明，演變成只要每次被主管詢問時就戰戰兢兢，開始擔心是否因此失業，這些在工作上止不住的焦慮，令她陷入了長期失眠。

對於小蘭深陷職場適應的苦楚，諮詢老師先給予了情緒上的支持，也鼓勵她持續運動舒緩負面情緒，再針對她的壓力源訂出優先次序，認為工作完成直接攸關在單位的去留，應先解決工作任務，再處理人際相處的困擾，也建議小蘭可以適時向主管反映自己的困難，討論如何勝任工作而轉移對失業的焦慮，並進一步改善與同事相處的狀態。

小蘭依照老師的建議後重新調整工作節奏，同時伴隨著輔導員持續的關懷，漸入佳境，改善了與主管溝通上的摩擦，也持續積極調整與其他同仁的互動狀態。隨著感受到自己的進步，小蘭釋放了工作與生活中的壓力源，困擾已久的失眠問題漸漸舒緩，小蘭感謝續航中心每個月至少1次的持續關懷及諮詢服務，讓自己還能繼續留在職場不被淘汰。

勞工局表示，今年度續航中心還創新推出「職涯工具包」，提供職涯諮詢券、職場續航手冊等多種好康，並已順利提供120人次深度職涯諮詢服務，歡迎電洽續航中心2251-1799索取，為自己預約一個嶄新的未來。