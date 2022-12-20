安溥實體專輯、演唱會二連發。（聯成娛樂提供）

安溥《9522》實體專輯夾鏈袋外包裝多了環保心意。（聯成娛樂提供）

安溥「潮水箴言」周邊商品有巧思。（聯成娛樂提供）

安溥暌違已久的新專輯《9522》日前因印刷問題延宕，如今終於在18日出爐，她的「to ebb 2022潮水箴言」演唱會也將在24、25日耶誕假期登場，而她特別準備了禮物要送給歌迷，就連現場販售的周邊商品，也將會有數十名幸運兒有機會買到她親手簽名的演唱會收藏款海報。

安溥今年為了《9522》和「潮水箴言」忙得不可開交，專輯宣傳期從7月起跑，10月數位上架，實體專輯則因印刷問題延宕，讓大家多等了一段時間，如今終於大功告成，安溥說：「今年所有的事情對我來說都還在團隊的籌備期，我們的人手很少，但是大家都盡力做了所有能做的事情，希望觀眾可以在各種意外和不順利裡面，感受到搖滾樂總是有難忘回憶的過程，至少我自己很珍惜；我把大家喜歡的部分都歸功於團隊的努力，欠缺的部份我會當做個人的學習，希望明年所有繁忙的事務可以更順利。」

這張雙CD、16首歌的《9522》專輯，多花了成本以密封夾鏈袋作為包裝，安溥說：「夾鏈袋可以陪大家旅行的時候裝盥洗用品、隨身小物，希望大家可以發現我們加諸的心意，讓專輯的裡裡外外可以保存、珍藏，但也很實用。」

緊接著在平安夜首唱的「潮水箴言」演唱會，周邊商品也有巧思，包括黃銅烤漆的黑色「有人陪你看」書籤，造型是10年前她首度舉辦「潮水箴言」時的自畫像，安溥表示：「這只書籤，代表我對一萬7000位購票聽眾的感謝與祝福，是我個人的心意，研發成本我們自行吸收。」

不過，由於娛樂營業稅減免的問題，歌手不能在演出場合免費贈送禮物，還是要請已購票的消費者，當天帶著一枚10元硬幣到場兌換這份禮物。至於周邊商品除了有安溥自畫像衍生設計而成的小黑人吊飾，還有黃銅、白金兩款手寫「感謝人生無常」吊飾；演唱會海報有分收藏款和大眾款，主視覺是安溥自己的作品，她把對生命記憶的感悟以金繼化做人生際遇如浪潮的譬喻：「十年的時光謝謝這場演出，能讓我表達這份心得。」