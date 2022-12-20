中市陳姓男子在沙鹿區租屋，與黃、陳姓友人共住，他去年2月間因工作不順鬱悶想不開，到廚房放火，大喊「快跑、快跑、快跑」，猛然拔掉瓦斯桶軟管，再點燃瓦斯氣，自己拔腿就逃，2友人還在午睡，因聽到異響驚醒倉皇逃生，經通報消防隊前往滅火，1樓廚房、浴廁及2間臥室均遭燒損。台中地檢署偵結將陳男依放火未遂罪嫌起訴。

陳男在2019年5月間向蔡姓房東承租沙鹿區房屋，與黃姓及陳姓2友人共住，2021年2月15日下午2時許，陳男工作不順心情鬱悶，一時想不開竟到廚房想放火，大喊「快跑、快跑、快跑」後，就拔掉瓦斯桶軟管，讓瓦斯氣外洩後，以打火機點燃瓦斯氣，自己拔腿就往外逃。

在屋內睡午覺的黃、陳兩人被異響驚醒，赫然發現火災驚惶逃生，一跑出門就遇到房東的胞妹，倉皇告知失火了，經通報消防隊前往滅火。

證人看到陳男站在瓦斯桶旁打開開關，並聞到有瓦斯氣味，還聽到他大喊「快跑」，陳男到案坦承犯行。

經台中市消防局火災調查鑑定書，起火點在1樓廚房瓦斯桶附近，廚房多處受燒燻黑、木質裝牆及物品擺設燻黑、碳化嚴重，1樓浴廁、雜物間及2間臥室多處遭燒燻黑，房子外觀的2樓部分陽台牆面也遭燻黑。

檢察官審酌火災尚未導致住宅主構造喪失效用，屬未遂階段，依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌將陳男起訴。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。