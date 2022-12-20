民進黨立法委員何志偉與羅美玲陪同遭詐騙集團詐騙鉅額款項的受害者舉行記者會。（游念育攝）

民進黨立法委員何志偉與羅美玲陪同遭詐騙集團詐騙鉅額款項的受害者舉行記者會，根據警政署統計，今年截止11月的投資詐欺案類發生5947件，財產損失達27億多元，台灣詐騙案創下10年來新高，受害者的金錢損失往往難以追償。

何志偉指出，受害者被騙了近千萬元，詐騙集團老師還會假好心，稱幫你投資、借你錢，對方一定是暴力組織，群組的成員甚至高達1、2千人，他要求，金管會、數發部和警政署刑事局應聯合剷除詐騙集團。

警政署表示，本案受害者在網路認識Line網友，並在Blitercoin app投資比特幣糟詐騙，經查本案人頭帳戶計10名、涉嫌人近73名，相關被害人為21人，11月15日已將緝獲嫌犯移由相關管轄檢察署偵辦，並持續擴大追查主嫌。

警政署指出，8月到11月詐騙簡訊已經下降87％，從今年7月跟金管會協調民眾如果要匯出去都會有第一時間示警，已經攔截119案、1億3千多元；至銀行臨櫃匯款則攔下28億元。

數發部說明，已跟iMessage保持良好溝通，甚至也有專人來到台灣，這些數發部都努力的達成政策目標。

何志偉也指出，網路詐騙6大手法，提醒民眾詐騙的無孔不入外，也呼籲警政署面對詐騙集團將資金匯出海外要有更積極的應對。