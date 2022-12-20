32歲大陸女星徐冬冬因35E上圍和性感身材曲線，被封為「大陸第一美胸」，2018年她和大她15歲的男星尹子維交往一年多分手，近期常傳復合，但都被徐冬冬否認，原本保持沉默的尹子維最近忍不住了，狂在微博連發多文向徐冬冬表白求復合，引來徐冬冬回應：「我有看他微博但已取關，因為希望大家都靜一靜」，再度打臉前男友。

徐冬冬4年前公開與胡燕妮的兒子尹子維交往，分手後一度傳出男方買豪宅送她，但徐冬冬強調沒復合，沒有收房子，原本作風低調的尹子維，最近一反常態突然發文，寫下：「還是好喜歡冬冬啊」，更稱：「她是不婚主義者…我希望好，怎麼才能夠好好照顧她？」徐冬冬則親上火線回應兩人當時分手主因：「關於我們之前是他不太想結婚。當他想結婚時我已經確定不想結婚」。

尹子維連發多文。（圖／翻攝自尹子維Terence微博）

47歲的尹子維後來連發多文向前女友告白，說：「我沒有放棄，我會多一些表達，只要你們不嫌煩」、「我不是愛情博主我是思念而已​​​​」、「看到妳發微博了！以後我也多一些白天發，和妳同步！」、「一直覺得微博是發布演出工作消息的，原來還可以寫日記。我這個老年人落伍了」、「我最喜歡的城市是深圳，她好像也一樣」，並說：「我不會再神秘，中年大叔會加油​​​​」。

徐冬冬表示已經取消關注對方。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

對此，徐冬冬隔空發文表示，兩人確實復合過，但現在已經分手，沒公開說的原因是關係不穩定，男方有拖延症，但人品很好，當朋友即可，「我想這樣的結局應該是最好的緣分了」，並表示：「雖然我不認為結婚現在很重要，可能他聽到這些醒悟了，但我和他的節奏早已是兩個世界的人」。

尹子維不死心繼續發文。（圖／翻攝自尹子維Terence微博）

徐冬冬說兩個人過去人生規畫有很大的衝突，她也不想執著，希望這段感情好聚好散，更希望對方別再勾勾纏，「我不希望我這半生全是這樣的纏繞，（雖然我從來不把30歲以下的男人放在眼裡[並不簡單]）但一直這樣纏繞下去誰也不敢認識我，我還是有魅力的」，希望大家幫她介紹成熟的新對象，而尹子維仍不放手，繼續留言說：「你取關你的！我關注我的。我會用下半杯（輩）子的時間去拿出我的誠意」，網友打趣回應：「追妻火葬場」、「如果雙方都是真的愛，我想老天會祝福你的」、「她已經明確表示拒絕了就不要糾纏了吧，以前也有人這麼追過我」、「都要被這位哥感動了，大哥加油，大嫂也加油」。