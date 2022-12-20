懷孕到生產最怕遇到愛下指導棋的婆婆，婦產科名醫蘇怡寧表示，一名孕婦懷孕已38周、胎兒重達3400多公克，他觀察孕婦的體態較嬌小，擔心胎兒太大不好生，建議她找一天催生，豈料對方卻說婆婆認為催生一定會剖腹，要她再等等，讓蘇怡寧傻眼說，「我就是怕妳寶寶太大生不出來，最後要剖腹產」。

蘇怡寧今（20）日於個人臉書粉專指出，昨天一名懷孕38周的孕婦來做產檢，寶寶已3400多公克，由於孕婦的身材較嬌小，他建議可以找一天催生，未料對方回說，婆婆叮囑她千萬不要催生，因為一定會剖腹，要她再等等。

孕婦的回應令蘇怡寧哭笑不得，他表示，站在醫師的立場就是擔心寶寶太大，孕婦不好生要剖腹產，才會建議催生，直呼「人生好難」。

貼文曝光，釣出不少女網友留言，「現在多數的婆婆媽媽很反對催生，跟她們說小孩太大不好生時，她們反而會說『以前你們更大，我還不是照生？』」、「催生不一定會剖腹，但不催我肯定你會剖腹，現在就3400公克了，是想孵到多大？5000公克嗎？」、「專業醫生的建議不聽，聽婆婆媽媽的？」、「38周3400公克真的超大，不敢想像40周會大到什麼程度，剖腹真的好可怕，不是生過就變專業，婆婆不懂就不要害媳婦」。