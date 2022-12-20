台泥(1101)企業團所屬台灣通運今(20)日攜手Scania Taiwan共同舉辦電動大貨卡新車發布會，宣布亞太地區第一輛電動大貨車正式在台灣掛牌啟用。台灣通運在台首創的貨卡綠色物流服務，已順利簽約首家客戶，2023年將正式上路協助企業打造綠色供應鏈。

在今天的發布會上台灣通運董事長辜公怡、Scania Taiwan總經理柏明希Michaela Boye，共同為電動大貨卡插搶啟動充電，象徵車輛正式啟航上路。台灣通運董事長辜公怡指出，台灣通運採用的Scania 26噸純電動大貨車和一般柴油大貨車比較，一年減碳量達52噸，減碳成果將全部歸屬企業客戶，可為客戶取得符合溫室氣體盤查範疇三之碳排放減量或碳權效益。

辜公怡說，運輸服務佔碳排四分之一，淨零排放是全球共同目標，如果把產業鏈上下游範疇三的碳排減少，讓環境更永續，也會讓企業更有競爭力！台灣通運成立超過50年，一開始幫台泥運送水泥原料，發展至今，提供倉儲物流運輸，現在朝綠色物流運輸轉型過程中，台灣通運結合關係企業台泥儲能，幫客戶計算路線，打造低碳充電服務，也吸引願意朝淨零轉型的企業，攜手台灣通運。

許多國際級指標企業已紛紛在運輸載具上朝電動化轉型，像是亞馬遜、沃爾瑪、百事可樂、DHL等。商用大貨卡的年里程高，電動化減碳效果卓越，以台灣通運引進的26噸純電動大貨卡的減碳效果，一輛相當於20輛電動小客車，或是300輛電動機車；如果以26噸純電動大貨車和一般柴油大貨車比較，電動大貨車年減碳輛達52噸，等同於5.2公頃造林效益。