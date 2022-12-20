法國巴黎商業法院認為蘋果公司對應用程式（App）開發商施加不公平的商業條款，今天對蘋果處以100萬歐元（約新台幣3264萬元）罰款，並要求蘋果的做法符合新的歐盟法規。

綜合法新社和路透社報導，這項裁定源於法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）2017年提出的訴訟，他指控美國科技巨擘蘋果公司（Apple）對那些希望在蘋果平台上販售App的法國新創公司強行施加價格。

訴狀還稱，蘋果從開發商獲取數據，且可以單方面修改合約。

根據法新社看到的判決書，巴黎商業法院認為，由於開發商不可能重新談判合約條款，或質疑App被下架的決定，因此存在「嚴重失衡」和「相當大的法律和經濟不安全性」。

不過，法院駁回11項控訴中的5項，包括蘋果要求只能使用蘋果支付系統或從每筆銷售收取30%佣金等，法官認為這些要求並不過分，在實體商店和線上購物都很常見。

巴黎商業法院沒有下令修改某些爭議條款，但要蘋果公司留意歐盟的數位市場法（Digital Markets Act）。這項法規將迫使蘋果修改在整個歐洲的合約條款，好讓App開發商受益。

數位市場法尤其將迫使蘋果和谷歌（Google）在各自的iOS和Android裝置上提供空間給第3方App商店。

數位市場法已於11月1日生效，現有為期6個月的初步實施階段，將自2023年5月2日開始施行。

蘋果告訴法新社，將細究法院裁定，並繼續支持開發商，同時為消費者提供安全的平台。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111220