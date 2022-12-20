麥當勞APP好康放送，21日起連續5天多種品項「買一送一」。（麥當勞提供）

麥當勞今（20日）宣布睽違4年的「辣味麥克鷄塊」回歸，據統計，台灣消費者一年平均吃掉超過3億片的麥克鷄塊，疊起來約為6000座101大樓，顯見國人對麥克鷄塊的熱愛。除原味之外，四年前曾現身的「辣味麥克鷄塊」，更是許多人心心念念的產品，麥當勞自明（21）日起至2023年1月10日快閃復活；另為明（21）日起至25日耶誕節，麥當勞APP多種品項限時天天買一送一。

麥克鷄塊透過黃金比例調配鷄胸和鷄腿，佐以簡單調味；為鎖住肉汁，鷄塊成形裹上薄薄粉漿後，立刻以優質植物油，高溫360°F油炸定型，以產生薄脆麵衣、外酥內嫩的口感。此外，為讓用餐的過程增添趣味並方便拿取，麥克鷄塊在全球有統一規格及靴型、球形、骨頭形、鐘形四種不同造型，還被網友發現形狀剛好就像L.O.V.E.四個英文字母。除了消費者最熟悉的經典原味，明（21）日起期間限定的「辣味麥克鷄塊」，外層麵衣多了來自印度的Teja辣椒碎片及巴西利葉，鷄肉則加入辣椒、白胡椒等辛辣料，創造出獨特的滋味，一口咬下，內外交錯出充滿層次的辣感，滿足愛吃辣的民眾。

歲末年終之際，麥當勞APP自明（21）日起至25日耶誕節，限時推出「買一送一」活動，消費者只要打開麥當勞APP， 點選輪盤任務，連續五天都能獲得「買一送一」優惠券，中獎率100％。21日當天參加麥當勞APP輪盤任務，人人享「4塊辣味麥克鷄塊買一送一」優惠券乙張；這也是麥當勞首次在產品上市第一天，就推出優惠。22日至25日多品項買一送一包括：4塊麥克鷄塊(原味)、大薯、豬肉滿福堡、薯餅、金黃地瓜條、OREO冰炫風、可樂、檸檬紅茶等。

環保與永續議題當道，麥當勞除持續減少廢棄物，更要讓資源循環利用，21日起推出100％由回收塑料再製的「百分百購物袋」，不只方便收納，可肩背可手提，無論外帶餐點或日常購物都可使用。