國防部前部長、退輔會主委馮世寬反對松山機場遷建，指松機是作戰時空軍的備戰場，民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農今表示，改變會衝擊許多人一生所信奉的想法，主管機關沒有人會想放棄市中心黃金地帶、蛋黃區的一塊地，這也是為什麼松機遷建需要提前規畫，並強調會排除交通、國防部門的顧慮。

吳怡農今天召開記者會消防政見，並接受媒體聯訪。談到馮世寬針對松機遷移問題有意見，吳怡農指出，改革、改變本來就不容易，改變會衝擊到許多人一生所奉信的一些想法，所以改革是這麼困難，特別是主管機關沒有人會想要放棄市中心這麼黃金地帶、蛋黃區的一塊地，這也是為什麼松機遷建需要有充分的協調跟討論、說服，2030年桃機第三跑道即將完工，必須從現在開始確認政策方向，才有時間規畫，他強調會一一排除交通、國防部門具體的顧慮，這也是為什麼重大政策需要事先規畫。

吳怡農說，今天提出的議題是長期以來消防體系每天面臨的實質問題，中央負責的是政策規畫擬定，地方負責落實政策、預算編列，長期以來就是因為分工導致人力不足、車輛老舊、裝備不足的問題，看到這個結構性問題後，提出非常具體的建議，就是因為消防救災的能力對台灣整體社會、國家安全、社會韌性是這麼的重要關鍵，不再是地方打火而已的問題，他提出具體政見、要解決結構性問題，中央應該扮演主導角色，透過預算編列、補助來協助地方，把要補的人力補起來。

至於是否事先與消防署溝通？吳怡農表示，自己跟消防體系相當熟悉，因為過去幾年在民間投入的工作，包括壯闊台灣的後盾計畫，在做的是救災、民防、提升社會韌性一環，消防夥伴一直都是戰友，但必須強調，自己投入選舉後就沒跟消防單位聯繫，因為畢竟是行政部門，身為候選人也不適合在這段敏感關鍵時期以候選人身份與行政部門協調討論。

對於外界質疑打高空，吳怡農回應，每一項政見主張都提出非常具體的執行方案跟具體的方向，不管是編列預算，或從國家安全兵役制度到松山機場的遷移，到提升外語教育，到今天強化社會安全網、提升消防救災的量能，社會中目前結構性的一些問題提出具體方案解決，不管是透過政策的落實還是預算編列，這是最務實的政見。