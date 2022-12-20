統一超(2912)7-ELEVEN以「多品牌策略」及「差異化經營」CITY系列品牌，提升連鎖咖啡品牌市占率，預計自12月28日起限量推出「阿里山豐山藝伎咖啡」，搶攻精品咖啡市場，預計帶動相關業績成長2成。

根據經濟部資料顯示，本土咖啡館展店快速，已較10年前成長1.6倍，本土咖啡館密度為全球之最，民眾對於咖啡的品鑑力也持續提升，統一超7-ELEVEN深耕CITY系列品牌近20年，持續以「多品牌策略」及「差異化經營」提升連鎖咖啡品牌市占率。

統一超表示，CITY PRIMA積極強化精品咖啡商品結構，瞄準800億元黑金商機，7-ELEVEN積極推動差異化精品咖啡市場經營，陸續推出「CITY PRIMA」、「！+？ CAFE RESERVE不可思議咖啡」雙高端精品咖啡品牌，目前CITY PRIMA已拓展逾5700間門市，已是在地規模最大精品咖啡連鎖品牌，同步持續快速展店，今年店數已較去年同期成長4成。

統一超前11月合併營收為2642.47億元，年增10.44%，展望12月，統一超將積極掌握歲末節慶送禮及年節商機，預估全年營收將有望創下新高。