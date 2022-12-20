一如外界預料，日本央行20日利率沒變。不過，行長黑田東彥卻出乎意料地改變現行YCC（殖利率曲線控制），使得日圓也突然像吃了大力丸一樣，兌美元匯價一度大升近3%，創4個月新高。另外，日股午盤一開，日經指數也一度暴跌超過700點。

根據日本央行最新決議，將日本10年期公債殖利率，從之前0.25%上限升至0.5%左右，也就是拉高YCC區間天花板。同時，殖利率目標維持在零左右不變，短期基準利率也是在負0.1%。

彭博社事先查訪過約50位專家學者，全部都認為日本央行政策面不會改變。不過，大部分認為，黑田應該會搬出不同的工具來優化債市運作。彭博社指出，為了減輕企業借錢成本，黑田行長長久以來刻意壓低10年期公債殖利率，但現在上限已鬆動，公司未來貸款的擔子可能因此變重。

日圓在20日亞洲匯市交易時，兌一美元價位剛開始在137.16左右，後來日本央行最新決策傳到匯市時，日圓立即一度飆升至133.1，現在則是在133.15附近游走。不過，日本10年期公債殖利率卻還是在0.25%左右，沒像匯價變化這麼明顯。

彭博社指出，因為黑田東彥的任期只剩下3個多月，日圓現在走強有助於舒緩當地因成本帶動的通膨下降，無論對日本企業與民眾都會減輕成本方面的壓力。其實在這次黑田公布最新決議時，外界就臆測日本央行的政策可能會有些許改變。