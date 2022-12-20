今年九合一選舉，新北市淡水區屯山里里長候選人李永得，贈送周姓等4名選民高粱酒行求賄絡，拜託在11月26號的時投票給1號，其中有里民覺得事有蹊蹺，高粱酒放在桌上不敢動，隨即向檢警檢舉，士林地檢署偵結，李坦承賄選，依違反公職人員選舉罷免法提起公訴。

無黨籍李永得曾參選2018年、2022年里長選舉均落選，本屆得票294票，與當選人相差26票，檢警查出，李在10月底、11月初時，登門拜訪周姓、謝姓等4名里民，身上帶著金門高粱酒，上門拜託支持，希望周等人將手上一票投給他，分別贈送高粱酒1瓶。

李男被控違反選罷法後，坦承高粱酒是在三芝附近的雜貨店購買，每瓶560元，但李應訊時一度辯稱，高粱酒是為了支付懸掛競選布條的牆面租金，但周證稱，牆面並未提供給任何候選人選掛看板，李後又改稱，是為了尋求支持。

謝姓里民證稱，與1號候選人並沒有特別交情，兩人也不曾一起喝酒，突然獲贈高粱酒，他懷疑是否有賄選問題，為了避嫌他不敢收，但李男仍將高粱酒放在桌上隨即離開，警方到場時，高粱酒仍放在桌上並未開啟。

起訴書指出，李男以單方意思表示，交付賄選高粱酒，構成要件不以收受者是否答應要投票給他為必要條件，一經交付，即違反公職人員選舉罷免法，但考量李偵查中自白，犯後態度良好，建請法院減輕其刑。