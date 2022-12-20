中國人民銀行20日公布，12月貸款市場報價利率（LPR）維持不變，1年期LPR利率3.65％；5年期以上利率4.3％，符合市場主流預期。這也是LPR連續四個月保持不變。

澎湃新聞報導，由於在本次LPR報價週期內，人行於12月5日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點，從而降低金融機構資金成本每年約人民幣（下同）56億元，小幅推動了銀行負債成本的降低，但作為LPR報價基礎的中期借貸便利（MLF）中標利率本月並未發生變化，因此，市場對12月LPR尤其是5年期品種是否下調，存在不同聲音。從最終結果看，LPR在今年最後一期保持不變。

香港經濟日報報導，ING銀行大中華首席經濟學家Iris Pang表示，「可能會等明年1月再下調LPR，當前疫情形勢意味著即使本月下調LPR利率，也對房地產市場沒有什麼作用」她認為，下月的5年期LPR將下調0.15％，1年期則保持不變。

仲量聯行大中華首席經濟學家Bruce Pang指，LPR按兵不動的最大可能，是配合多數居民房貸的重定價日（1月1日），明年上半年房貸利率較大概率下調。