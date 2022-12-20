今年首波寒流來襲，全台各地發布低溫特報。台中一名楊姓婦人與腦癌的女兒因確診擔心傳染給中風丈夫、年幼兒子，楊婦與女兒在寒流之際，竟一人睡廁所、一人睡戶外陽台。由於夜裡體感溫度僅5度，楊婦情急之下求助日前曾「偵辦過自己的」警員幫忙，暖警二話不說幫忙協助尋找防疫旅館，並自掏8000元暫時救急協助婦人渡難關。

楊姓婦人一年前為救腦癌的女兒，找工作時遭詐騙集團詐騙銀行存摺，最後慘淪為人頭帳戶，且當時居無定所未去開庭遭地檢署通緝，被中市烏日警察分局大肚分駐所警員賴威廷查緝。

當時賴員偵辦詐欺通緝案後，見楊婦身邊帶有一名年幼兒子及身體狀況明顯不好的女兒，主動關心詢問家庭狀況，並留下自己聯絡方式，向楊婦表示「如果有什麼真的需要幫忙的話再聯繫」。

近日寒流侵襲各地發布低溫特報，夜裡體感溫度僅有5度，楊婦突與賴員聯繫，表示自己與腦癌女兒確診，因家中還有中風丈夫、年幼兒子未確診，擔心傳染風險，楊婦與女兒各自睡在露天陽台及廁所。

賴員立即上網查詢、致電1922詢問確診患者相關防疫旅館等資訊，讓楊婦解決睡覺休息等問題。又利用自己下班時間之際協助處理通報問題。賴員得知楊婦身上現金僅不到100元，向楊婦要存摺帳號，並自掏腰包匯款8000元讓她應急。

鼻酸！確診貧母寒流帶腦癌女「薄被睡陽台」，求警獲「超意外」暖禮。(葉庭欣/翻攝)

楊婦事後也傳訊向賴員道謝，「謝謝，代女兒謝你了，這恩情記住了，辛苦你了，不愧是人民保母」，賴員則回「竟然你都找一個抓過你的警察幫忙，表示你真的過不下去」、「但你也是出自無奈才會這樣，沒事！別說過去式，先解決現況」。

烏日警察分局大肚分駐所所長劉峪銓除肯定同仁期盡一己之力回饋社會，帶動善的循環外，也表示警方本著關心弱勢及同理心，發掘貧困孤苦及需要幫助的人，且主動給予關懷，並協助申請相關弱勢關懷，讓民眾能夠維持基本所需，擁有平安喜樂的生活環境。