大陸防疫「新十條」發布後，大陸多個省市都傳出疫情爆發，北京更連續兩日出現死亡個案。北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發教授提醒，全大陸在未來1、2周將迎來重症高峰，各醫療機構應該早做準備，「這次新冠疫情的感染高峰不是一般的高，是疫情海嘯」。

根據香港01引述王廣發研判，大陸此輪新冠疫情高峰大概要持續到春節後，可能要到明年2月底、3月初才能基本恢復正常，但北方停止供暖後，可能還會迎來小高峰。

他也說，現在Omicron傳播速度越來越快，傳播力越來越強，致病力越來越弱，但也看到北京主要流行的BF.7絕大部分其實是有症狀的，會發高燒，帶來的重症病人也比較多。

至於大陸會否在短期內發生大量二次感染，王廣發表示，本次大範圍的感染會產生群體免疫，且是針對當前的Omicron 流行株BF.7和BA.5.2，所以短期內再重複感染的可能性較小。