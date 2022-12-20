群聯(8299)現任執行長潘健成105年財報事件訴訟，最新今(20)日台灣高等法院駁回投保中心之群聯前任董事長之董事解任訴訟，潘健成對此表示欣慰，也盼投保中心尊重法院的裁判，早日止息已持續數年的紛擾。

該事件起源於由於105年群聯所發生的財報事件，投保中心於108年對群聯及前任董事長潘健成提起民事解任董事之訴訟。

台灣新竹地方法院於今年2月18日宣判，駁回投保中心之訴，投保中心不服判決結果並上訴台灣高等法院。台灣高等法院於今(20)日宣判仍駁回投保中心之訴。

群聯最新聲明表示，群聯營運、財務、及技術研發均維持正常，對於台灣高等法院判決仍駁回投保中心發起的解任董事訴訟，執行長潘健成表示尊重與欣慰之意，亦籲請投保中心尊重法院的裁判，早日止息已持續數年的紛擾。

群聯強調，潘健成為群聯最大個人股東，將持續善盡董事會賦予的執行長責任與義務，追求公司與股東的最大長期效益，讓群聯持續朝向千億營收里程碑邁進。