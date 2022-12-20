美國聯邦眾議院、參議院通過2023會計年度「國防授權法案」（NDAA），未來5年可無償提供台灣軍援達100億美元，並要求加速處理台灣軍購請求，計畫明年開始派官員長駐台灣。台北市第3選區（北松山、中山）立委補選民進黨候選人吳怡農今天表示，台灣、美國的安全合作不是以前許多人想要把它歸類為客戶、軍火之間的關係，而是實質的安全合作，民主盟友都在乎台灣安全。

吳怡農上午舉辦「韌性社會-強化消防救災能量」記者會，他表示，看到美國國防授權法，有幾個指標值得大家關心，過去長期以來在野黨批評美國台灣安全合作是客戶與軍火商之間關係、只有利益上交換，但看到這次國防授權法，非常明確指出接下來5年有100億美元軍事援助，這不是貸款，是直接資金贊助，相信社會大眾可以看得出來，台灣、美國的安全合作不是以前許多人想要把它歸類為客戶、軍火之間的關係，而是實質的安全合作。

吳怡農說，民主盟友們都在乎台灣安全、維持印太地區穩定，這是不管美國、日本大家共同努力的目標，官員不是進駐，其實是交換，目的在於強化兩國之間互相的理解，這是非常好、非常重要的，因為若是實質的安全夥伴的確在各部門要有更順暢溝通、聯繫，最好的方式就是透過這樣交換計畫互相了解、認識，在需要時可拿起電話知道在太平洋另一端的窗口是誰，在重要時候兩國之間溝通可以更順暢執行。

吳怡農指出，這次國防授權法裡許多計畫、預算，可以看到其實國際社會是非常重視台灣安全，這也是為何這次選舉，透過記者會提出具體提升國家安全、完善國防制度的具體政見，不管是國家安全指導文件、體系建立、兵役制度改革、國土防衛部隊的建立，共同努力從台灣、日本到美國，都是希望維護和平、保護大家生活方式。