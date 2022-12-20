集體安全公約組織（CSTO）秘書長扎西（Stanislav Zas）表示，集安組織正在多個層面開展工作，以加強與大陸的合作。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）今（20）日報導，扎西指出，在議會層面、在外交部層面，正開展一定的工作，加強集安組織與大陸的合作。

報導稱，中國全國人大常委會委員長栗戰書的致辭顯示，中國有意與集體安全公約組織成員國共同努力，落實大陸領導人習近平提出的全球安全發展倡議。

今年5月，扎西曾表示，如果中國有與集安組織擴大合作的願望，該組織表示歡迎。「今日俄羅斯」（Russia Today）當時報導，扎西說：「是的，關於中國，我也聽到了這種說法。如果存在這種與集安組織合作的意願，如果有這樣的興趣，我們歡迎。」

此前，扎西曾透露，集安組織希望加強與上海合作組織的合作，上合組織日益增長的威望在集安組織中受到密切關注。扎西強調，集安組織和上合組織在確保安全方面擁有共同的立場，因此雙方打算在合作備忘錄規定的領域加強合作。