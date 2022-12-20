女星黃雅珉曾和況明潔組成玉女偶像女團「城市少女」，以＜年輕不要留白＞、＜散播歡樂散播愛＞等膾炙人口的歌曲紅遍台灣80年代，可惜黃雅珉婚後便淡出演藝圈，但是網路不時仍能見到她的蹤跡，近日資深藝人楊繡惠在FB貼出一組與好友們的聚餐照，可見黃雅珉坐在她身邊，膚況緊緻無細紋，絲毫不像57歲的人。

楊繡惠19日在臉書寫下：「謝謝我愛你們，讓我發洩，讓我任性」，並放上2張聚餐照，可見楊繡惠坐在中間位，比出愛心的手勢，顯然心情相當愉悅，餐點看起來也相當豐盛，不過更引起網友注意的是，照片最右方出現已淡出多年的玉女歌手黃雅珉，化著淡妝的她衣著樸素簡便，當年明星風采卻藏都藏不住。

對此，粉絲紛紛留言誇獎：「城市少女，果然很少女都不老~~」、「竟然有城市少女跟高山老大(指陳文山)」、「好友就是偶爾聚聚聊聊～開心相處」。

1985年以「城市少女」成員身分出道的黃雅珉歌聲溫柔甜美，搭檔況明潔則舞藝精湛，可惜1990年團體發完《不見不散》專輯就宣布解散。而黃雅珉婚後便淡出演藝圈，可惜婚姻生活不如意，曾自爆婚後3年完全沒性生活，還得幫前夫揹千萬債務，最後離婚收場，後來2001年她請外籍朋友Elie幫忙「借精生子」，並也有和男方結婚，一起生下兒子黃世杰，接著獨自拉拔兒子長大，7年前才又三嫁現任機械大亨老公，過著平安幸福的生活。如今的她仍常用社群分享近況，可見外貌依舊凍齡美麗，讓粉絲很期盼她未來能夠重返演藝圈。