前立法委員蔡啟芳在臉書上痛批，民進黨大敗，該檢討的沒有人敢說，對於臉書貼文，蔡啟芳今受訪指出，在那邊檢討什麼，到最後都這樣而已，政治只有一項，就是要讓百姓跟選民感受到，選票就出來了。 至於行政院長蘇貞昌是否該下台？蔡啟芳秒答，「選票就這樣了還問？問這廢話」。

蔡啟芳表示，這就是執政者需要的，這次會大敗就是沒感受到這份熱情，這樣的情形下就要知所進退，為了讓民進黨未來能被信賴，不是每個人都對民進黨失望，只是熱情消失了。

蔡啟芳指出，總統不是沒熱情，但各方面要讓百姓感受得到，不要停留在當時817萬票；國家大事要總統要處理，像外交、中國大陸那邊；內政部分，就是行政院、立法院這邊，至於人事種種，讓新主席賴副總統專手包辦，把百姓過去支持的熱情再次找回來。

至於蘇貞昌是否該下台？蔡啟芳秒答，選票就這樣了還問？就不是我決定的，問這廢話，不用問我啦！我沒那麼偉大，我修理柯文哲都沒人要報！