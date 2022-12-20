生活中難免會有大大小小的傷口，但可別輕忽傷口的保養，若未好好照顧，一點小傷口可能造成蜂窩性組織炎，甚至致命的全身性菌血症。醫師分享正確換藥步驟，即「撕、看、洗、消、塗、蓋」6字訣，期間多補充優質蛋白質及維生素C的水果，並減少咖啡、茶、酒精等刺激物，以利傷口復原。

具有腎臟科醫師背景的林于翔在其臉書專頁「醫生漫畫家阿毛」表示，平時家中應準備滅菌紗布、棉棒、生理食鹽水、優碘或2%Chlorhexidine、抗生素藥膏等。傷口照護的順序依「撕、看、洗、消、塗、蓋」6字訣處理，每日換藥1～2次，一般小傷口即可獲得良好照護。

所謂的「撕、看、洗、消、塗、蓋」6字訣，分別為撕：小心沾濕舊紗布並小心撕下；看：觀察傷口及分泌物；洗：用食鹽水清洗傷口；消：用優碘或2%Chlorhexidine消毒；塗：抗生素藥膏塗薄薄一層；蓋：用無菌紗布覆蓋傷口。

他並提醒，若傷口的狀況較深、較髒，或分泌物變多變黃，務必至醫療院所治療，並依照專業人員建議照顧傷口，以免讓傷口惡化。

林于翔說明，皮膚除了保暖、感覺、保住水分等功用外，最大的用途是作為第一線物理屏障，隔阻細菌、病毒、過敏原等入侵身體。年輕人的免疫力、體力、營養條件佳，傷口可自行慢慢痊癒，但年長者因各種條件下滑或有慢性疾病（如糖尿病、周邊動脈阻塞疾病），一點小傷口就可能導致嚴重的後果，輕者造成組織感染或蜂窩性組織炎，重者造成全身性菌血症。