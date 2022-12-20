Argentine homeless man in Buenos Aires gets Argentina football jersey pic.twitter.com/vKM1IbCVtA — Martin Varsavsky 🇺🇦 (@martinvars) December 19, 2022

阿根廷摘冠舉國歡騰，首都布宜諾艾利斯的一位男性街友獲贈「阿根廷10號球衣」，也就是梅西（Lionel Messi）的球衣。一位年輕球迷走到他前面，脫下自己的球衣送給他，還給予他一個擁抱，讓他當場感動落淚。這位街友在群眾的歡呼聲中穿上球衣，跪地磕頭禱告。

球迷在網路稱讚：「雖然這無法解決他的問題，但這一刻他是幸福的，足球就是阿根廷人的信仰。」「如果有人質疑足球只是一項競賽，那他們應該親眼看一看這種時刻。」「這讓他能和所有國民一起慶祝，這時刻不該有人在自己的國家裡感到孤獨。」

畢竟在舉國同歡、年節即將到來之際，淪落街頭的「甘苦人」也渴望與眾人一起感受歡樂的氣氛，這位衣不蔽體的男人亦是如此。他拿到球衣之後激動地彎下腰，半晌才把衣服穿到身上，旁人大喊「vamos, vamos!」（加油）。

外媒報導阿根廷遭逢嚴重的經濟困境，通膨飆破50%，全國40%人民在貧窮邊緣掙扎，首都布宜諾艾利斯的街頭不乏這種落魄的中壯年男女。

本屆決賽開踢前，阿根廷女記者馬丁尼茲（Sofia Martinez）對梅西說：「你征服了每一個阿根廷人，你讓每一個孩子都穿著你的球衣，深深烙印在每個人的生命，你帶給許多人快樂，那是你永遠不會被奪走的東西。」《布宜諾艾利斯時報》指出，世足冠軍帶給阿根廷人巨大的精神鼓舞與慰藉，讓他們暫時忘卻痛苦，找回全國團結的氛圍。