日本媒體報導一名31歲台灣男子在北海道旅行時酒後駕車，他被警察逮捕並進行酒測，當時他還對警方說知道酒測值超標，但想了解「設備的準確性」。這則新聞引發日本、台灣網友議論，有日本網友砲轟來日本就該遵守日本規定，甚至有人說「感覺日本被外國人看不起了」，許多批踢踢鄉民則痛罵「丟臉丟到國外去」。

「北海道放送」（HBC）18日刊出一則標題為「開車搖搖晃晃、綠燈也不走...酒醉被捕，31歲台灣旅客想知道檢查儀器的準確性」報導，內容指出，18日凌晨3時左右，一名31歲台灣男子在北海道知名俱知安町二世谷比羅夫滑雪勝地附近因涉嫌酒駕被捕。

警方描述，男子駕車時，即使紅綠燈已由紅燈轉綠燈，男子也沒有立即啟動轎車，後續駕車時更搖搖晃晃。

隨後警方將轎車攔下，讓男子進行呼氣式酒測。

報導指出，男子酒測後還對警方表示：「我知道超標，我不懷疑性能，但我想知道檢測設備的準確性。」

報導並未說明警方後續如何回應男子，不過指出警方正在調查男子在哪裡喝酒等細節。

這則新聞引發日本、台灣網友議論，有日本網友批評，來日本就應「入境隨俗」，有人反問「為什麼要找這麼蹩腳的藉口」、「你還敢千里迢迢跑到日本酒後駕車來了解儀器的精確度」，甚至有日本網友表示，「我覺得日本被外國人看不起了，請採取嚴厲的行動」，另外也有台灣人用日文留言，「我是台灣人，請嚴懲這個混蛋。」

消息傳回台灣也引發批踢踢網友一片罵聲，台灣網友們一面倒留言「丟臉丟到國外去」、「31歲了還這麼屁...」、「希望他以後在日本無法再租車」。

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