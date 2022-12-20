台灣民意基金會最新2024民調。（製圖/陳友齡）

台灣民意基金會今（20）日公布2024年總統大選民調，被看好參選的國民黨侯友宜、民進黨賴清德與民眾黨柯文哲，支持率分別為38.7%、29.0%、17.8%。對此，前立委沈富雄列舉了五個值得特別注意的地方，並指出賴清德的救命之道，是總統蔡英文要趕緊組一個「懺悔內閣」。

沈富雄今於臉書指出，《ETtoday》在11月30日曾做了一份2024總統民調，當時結果為侯友宜支持率35.4%，推算得票率40.2%；賴清德支持率29.4%，推算得票率33.4%；柯文哲支持率23.2%，推算得票率26.4%，若與今天的民調比較，柯的支持率有減少、侯有增加，賴則幾乎紋風不動，這結果跟他先前「棄柯歸侯」的結論一致。

沈富雄分析，此最新民調，還有五點值得特別注意的地方：一、除了賴清德的本命區台南市外，侯友宜在各分項都領先、很強；二、侯在總分及中間選民分項上雙雙領先，表示有最後贏得選舉的可能性；三、直到2024年投票日都不會發生棄保，因為民眾黨和柯屬性偏藍，與排名暫居第二的賴重疊度不大，在柯支持度一路萎縮的過程中，藍綠會各自歸隊，但歸藍的比歸綠的多。明年接近投票日時，柯的支持度可能掉在10±2%。

四、國民黨內的深藍小眾中雖仍對侯友宜有雜音，但與賴清德、柯文哲三腳督時，侯對國民黨支持者的凝聚力高達79%，不輸賴對民進黨的80%；五、藍營板塊近日已兩度超越綠營。這與這次民調的結果大大有關，也是侯的大好消息。

另外，沈富雄認為，賴清德的救命之道，是蔡英文要「愛台甚於愛黨，愛黨甚於愛自己」，趕快組一個下詔罪己的「懺悔內閣」。