考量迄今實施的激進緊縮政策，其影響可能滯後浮現，以及在情勢不明之際宜謹慎行事，澳洲央行在其12月的政策會議上曾經考慮維持利率不變，也就是暫停升息。

根據澳洲央行周二發布的12月6日政策會議紀要，該央行理事會在做出今年最後一次的政策決定時考量了三個選項，分別為升息50個基點、升息25個基點或暫停升息，最後大多數官員支持升息25個基點。

然而，這是澳洲央行理事會自今年5月開始升息以來，第一次考慮要停下腳步。今年來澳洲央行已經升息300個基點，使其基準利率達到3.1%，創下10年新高，但迄今央行升息對抵押貸款的影響並不多，可能之後才會顯現。此外，澳洲央行理事會表示，在全球經濟前景惡化的情況下，通膨和勞動力市場的前景存在相當大的不確定性。

12月會議紀要指出，基於這樣的不確定性，理事會成員認為在 2023年即將舉行的會議上，可能再次考慮一系列的現金利率選項。如果情況需要，理事會不排除重拾更大幅度的升息。反之，委員會則準備在一段時間內保持現金利率不變，同時對經濟狀況和通膨前景進行評估。

會議紀要顯示，由於沒有明確的數據支持，以及其他主要央行尚未停下腳步，所以澳洲央行最後決定不暫停升息，而是只升息25個基點。

澳洲央行要到明年2月初才會召開下一次的政策會議。市場對於該央行是否再度升息25個基點或將暫停升息看法分歧，但分析師普遍預期到明年8月，澳洲央行利率將升至約3.7%到預。

澳洲銀行在會議紀要中表示，理事會預期未來一段時間仍將進一步升息，但這並不是一條既定的道路。該央行並重申將致力於讓通膨率回落到介於2%～3%目標。