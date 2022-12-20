CRIF中華徵信所20日表示，統計973家上市公司（含KY股）11月單月營收、及前11月的累計營收表現，顯示11月營收表現較10月衰退的家數為460家，占全體上市公司近5成（47.28％），11月營收表現較2021年同期衰退的家數多達577家，占全體上市公司接近六成（59.30％），與10月份營收表現較2021年同期衰退家數的518家，大增59家，顯示11月的表現遠較2021年同期比較，相差甚遠。

同時，CRIF研究團隊再比較整體上市公司前11月累計營收，較2021年同期衰退者有398家，較前10月累計營收衰退家數的379家，也增加18家公司。亦顯示上市公司前11月的累計營收表現在走下坡。

CRIF也提醒，有165家上市公司同時出現「三糟」：11月營收較10月衰退，較去年同月營收衰退，同時累計前11月營收也衰退，就產業論，以電子零組件業占有22家為最多，其次則為半導體業的18家，第3位則是其他電子業的12家；這三大類產業在165家持續衰退的上市公司合計比重達31.51％之多，的確為最需要關注的族群。若再加上金融保險業及建材營造業，這五大產業在165家持續衰退的上市公司所占比重則升高到44.84％，其營收衰退的壓力也更值得關注。

CRIF認為，今年下半年上市公司營收表現持續疲弱，就各家衰退情況來看，10月應該是單月衰退的高峰，11月有出現緩和的跡象。

「但這種緩和的跡象，有可能只是一時」，CRIF總編輯劉任表示，仍然有可能在12月再度出現反轉，因為美國聯準會的升息估計將延續至明年上半年，由於每一次升息的影響會在升息三個月後才開始反映在市場上，升息循環的後續影響不排除會延遲到明年底，這段時間內美國經濟衰退也不排除會超過市場預期，會是2023年經濟的最可怕的灰犀牛效應，不容掉以輕心。