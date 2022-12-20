北農總經理翁震炘（左一）介紹新式摺疊籃的使用方法。（張芷瑜攝）

為提升蔬果運送品質，台北農產運銷公司於20日在第二果菜批發市場啟用低溫卸貨拍賣區，也是全台首個示範點，北農總經理翁震炘表示，期望透過低溫卸貨拍賣區、新式摺疊籃、產銷履歷農產品採購管道等，帶動市場新氣象，明年也預計開發不同高度摺疊籃。

翁震炘20日邀請貴賓，共同啟動第二果菜批發市場大型低溫卸貨拍賣區，翁震炘表示，此處為全台首個低溫卸貨拍賣區，推動農產運銷冷鏈物流體系，串連產地預冷、棧板化作業、冷藏車運輸等各項措施，第二批發市場低溫卸貨拍賣區共566坪 ，第一批發市場則會有348坪，維持在15°C~18°C ，讓蔬果更保鮮。

翁震炘也說，農產冷鏈化須先落實分級包裝，北農自2020年起推動棧板化蔬果包裝規格，逐步落實分級包裝三化，分別為標準化、棧板化、國際化，接著今年建置新式摺疊籃回收循環機制，並補助農民10元，讓農友可以付20元或更低的租金來使用。

翁震炘表示，新式摺疊籃於雙十節起使用於葉菜類，累計合作13家果菜供應單位，除葉菜類外也推廣至香蕉等，明年預計開發不同高度摺疊籃，且北農交易量每日17萬件，有11萬件使用新式摺疊籃，每年可替代3500萬個一次性紙箱，為農友節省近50％包裝成本，約節省約7億元。

二崙鄉農會推廣部主任葉錦惠表示，紙箱一個已漲到48元，增加農民成本，有折疊籃幫助很不錯，目前補助到12月底，希望可以持續，並搭配北農低溫卸貨區，讓蔬果品質賣相好、價格有競爭力，也改善蔬果悶燒狀況。