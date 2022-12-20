前國民黨主席洪秀柱不滿聯合報系編譯李京倫報導指她向習近平誇口，「已買通島內軍政高層，只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應」，今年8月控告李男及轉載的《新頭殼》加重誹謗。台北地檢署20日傳喚告訴人洪秀柱，庭後洪受訪表示，她願對《新頭殼》撤告，但對於李男的部分，則希望檢察官能再安排時間讓雙方當庭會面，她想了解李是什麼心態下寫出這樣的報導以及消息來源。

洪辦今年8月發出措辭強烈聲明，指聯合報系報導直指「洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層」，事後聯合報系雖2度在新聞發佈後撤稿、但後續仍有媒體援引相關內容，部分人士也在網路上含沙射影，基於捍衛個人政治清譽，必須斷然採取法律途徑。

洪秀柱指出，該則報導內容空穴來風、荒謬至極，完全是悖離事實、無中生有，且在發布此報導前也未盡查證之責，有違基本新聞倫理。她強調，報導內容對個人進行涉及國家安全的指控，是徹頭徹尾的「假消息」。

事後洪秀柱控告撰文的聯合報系編譯李京倫，以及轉載文章的《新頭殼》加重誹謗，北檢今開庭傳喚洪出庭。

庭訊後，洪秀柱表示，她願意對《新頭殼》撤告，但對於李姓編譯的部分，希望檢察官能再安排時間，讓她和李姓編譯見面，化解誤會，她想知道他為何會做出如此報導。

洪說，她不是不願意原諒，只是想知道李真正的心意，以及消息來源，想了解再甚麼心態下寫出這樣一篇東西，李說一句對不起就算了，希望見面跟他化解誤會。