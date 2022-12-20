白玉功德會總幹事邱暉智表示，感謝衛福部彰化老人養護中心協助，也謝謝縣府協助成立據點，希望未來可以與社區共融。（吳建輝攝）

王惠美表示，自她上任以來，積極推動社區照顧據點，目標要在全縣591個村里都有1個社區照顧關懷據點，如今經過４年努力，彰化已經有327個社區關懷據點。（吳建輝攝）

彰化縣一共有589個村里，縣府目標要讓每個村里都有社區關懷據點，彰化縣白玉功德會(秀彰老)、彰化市卦山社區發展協會20日同步成立社區關懷據點，也是彰化縣第326、327個社區關懷據點，彰化縣長王惠美特別前往贈牌慶賀，感謝2單位協助，給長輩一個幸福安全的未來。

王惠美表示，自她上任以來，積極推動社區照顧據點，目標要在全縣591個村里都有1個社區照顧關懷據點，如今經過４年努力，彰化已經有327個社區關懷據點，縣府也持續努力，希望盡早達成每個村里都有社區照顧關懷據點的目標，讓長輩能就近獲得最好的照顧。

白玉功德會總幹事邱暉智表示，感謝衛福部彰化老人養護中心協助，志工隊裡170幾位志工都與桃源里緊密結合，除了當志工之外，也會參與關懷據點活動，也謝謝縣府協助成立據點，希望未來可以與社區共融。

卦山社區理事長葉鐙淑說，社區照顧關懷據點已運作4個多月，算是相當上手，每週二提供午餐，服務100多位學員，非常感謝王縣長協助，前來關心大家，讓長輩在社區同樂、學習，都能有身體的健康，快樂的每一天。

社會處表示，彰化縣有591個村里，目前已成立327個社區關懷據點，王縣長上任後積極推動老人福利，協助各鄉鎮成立社區關懷據點，從150個據點大幅倍增至今327個據點，期待尚没有設置的社區能夠快點來籌劃，讓長者來社區關懷據點，活到老學到老、共餐、運動等。