有些人天生優柔寡斷，面對問題很難做出選擇，但有些人很討厭慢吞吞，永遠都在第一時間做出決定，《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯座、牡羊座、獅子座做事情時討厭拖泥帶水，因性子急，對於重要的事情都會抓準時間，認為一分一秒都不能浪費。
▍摩羯座
摩羯座有著極強的秩序感，什麼事情都喜歡安排得妥妥當當，什麼時間要做完什麼事，摩羯座的心裡都很明白，急性子的他們，對於重要的事情會抓緊時間，一旦急起來，會讓身邊的人感到很有壓力。
▍牡羊座
爽快利落的牡羊座，不管說話還是辦事，一直都走一馬當先、風風火火的路線，說什麼就做什麼，絕不拖泥帶水，如果有人磨蹭影響到他們，他們急起來是會罵人的。
▍獅子座
雷厲風行，追求速度與效率，是獅子座的行事風格，如果不能保證效率，獅子座肯定會抓狂，他們不會允許慢半拍的人影響到自己，會開啟訓斥模式，督促對方抓緊時間做事。
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