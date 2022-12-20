高雄市消防局研議新版消防勤休制度中，傳出其中1項竟要將消防人員先前累積的補休時數，將於明年1月1日「歸零」，引起基層反彈，直呼誇張。高雄市消防局說只是討論，並非正式定案，剩餘超勤時數，可依原規定補休。

高雄市消防基層爆局研議要累積的補休時數，將於明年1月1日「歸零」。（翻攝靠北消防3.0）

在網路上傳出的高雄市消防局新版消防勤休制度中，其中1點寫上「原先之前累積補休時數於明年1月1日歸零，今年補休行政獎勵因應人事室作業請於年底送至人事室彙整」，這也讓基層員警不滿表示，「身為一個渺小隊員的誠心發問：釋字785的用意真的是讓你這位偉哉局長這樣亂搞的嗎？」，也有基層直呼誇張。

對此，高雄市消防局表示，是為了配合消防署《各級消防機關輪班輪休人員勤休實施要點》草案，消防局先研議討論，更強調該版非定案，有關勤務制度、超勤加班費及補休規定，均依規定辦理，有關同仁年度剩餘超勤時數，後續同仁均援例可依原規定補休。

高雄市消防局說，消防署為保障各級消防機關同仁服勤的健康權，規劃新制實施方式，高雄市自今年3月試辦期開始便積極配合，過程均邀請外勤同仁共同參與、集思廣益，兼顧同仁健康權益及消防戰力，以符合新勤務制度規範。明年起，將續依消防署新制勤務制度辦理，爭取同仁最大福利及權益。明日也將針對消防勤務細部實施要點召開會議。