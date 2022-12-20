南市府教育處20日舉行小新國小蓮潭里校區「國小第二期暨增設國中新建工程新建校舍」動土典禮。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市善化區因為擁有科學園區，穩定吸引外來人口增加，學齡人口也愈來愈多，其中南科特定區（LM特區）是南科附近發展最快速的區域，因應學生就學問題，台南市政府投入5.74億元，擴建小新國小校舍及增設國中部，預計2025年完工，將可減輕南科附近學校新生激增的問題，方便學子在地就學。

南市府教育處20日舉行小新國小蓮潭里校區「國小第二期暨增設國中新建工程新建校舍」動土典禮，市長黃偉哲、立委郭國文、市議員陳碧玉、林志展、李偉智及議員當選人余柷青等人出席見證動土儀式，祈願工程順利完工。

黃偉哲表示，南科地區發展快速，鄰近移入人口遽增，新設立國中小學校，就是為了因應南科發展與學生就學需求。感謝籌備設校過程中，來自議會的支持、各界的督促與學校的努力，讓善化區孩子們有一個就近入學的學習樂園。

教育局長鄭新輝說明，本次基地位於小新國小蓮潭里校區的北側，面積約2.18公頃，工程經費約5.74億元。新建的校舍將智慧水電表、綠建築標章、太陽能系統、雨水貯留回收系統等，將環保永續精神融入校園建築；後續課程教學規畫，更計畫打造雙語及數位教學環境，滿足學生學習需求。

小新國小校長謝慶皇指出，目前學校國小部有24班、幼兒園有2班，待新校舍的新建工程完工後，國小部每年級增加2班；另外，新設的國中部每年級8班共計24班，未來將配合現有特色融入南科科技元素，規畫校內特色團隊，發展特色課程。