行政院長蘇貞昌昨日於臉書再以圖文批大陸打壓，然而食藥署新聞稿已指出，大陸於2021年11-12月開放「進口食品境外生產企業註冊管理應用系統」：此時，屬於自行註冊的產品(如：餅乾、糕點、麵包)，由業者自行至大陸的註冊系統填寫註冊文件，遭批行政院帶頭認知作戰。（取自蘇貞昌臉書）

大陸海關總署248號命令第八條指出，所在國家（地區）主管當局應當對其推薦註冊的企業進行審核檢查，確認符合註冊要求後，向海關總署推薦註冊並提交以下申請材料，包含主管當局推薦函；企業名單與企業註冊申請書；企業身份證明文件；主管當局推薦企業符合本規定要求的聲明，以及主管當局對相關企業進行審核檢查的審查報告。（取自大陸海關總署令）

台灣許多食品項目註冊未通過大陸註冊而遭暫停輸入，近日衛福部、經濟部和農委會聯合刊登廣告，指稱大陸歧視台灣，申請期限少他國1年。農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘今(20)日指出，大陸本來提供的包裹式註冊只有包餡面食，結果食藥署自己搞烏龍，到現在還硬拗。

針對知名鳳梨酥業者因食藥署以「包餡麵食」項目註冊而未通過，食藥署12月18日的新聞稿稱，大陸對於台灣業者採取與他國不同的歧視待遇，更稱遭扭曲的訊息抹黑。

林裕紘於粉專指出，大陸本來提供的包裹式註冊只有包餡面食，沒有糕餅，難道一般糕餅跟冷凍水餃的食品安全風險一樣高？結果現在把理所當然的事當成你沒有講清楚，「生的水餃不冷凍出口到大陸還能賣嗎？煮熟後的熟水餃不冷凍，有辦法出口到大陸繼續賣嗎」？

他說，有些事情對於業者都是常識，但很可惜對不是業者的人沒辦法理解，食藥署18號的新聞稿就已經說明了是他們自己搞烏龍，真的不知道這還有什麼好拗的。

根據大陸海關總署248號命令第八條指出，所在國家（地區）主管當局應當對其推薦註冊的企業進行審核檢查，確認符合註冊要求後，向海關總署推薦註冊並提交以下申請材料，包含主管當局推薦函；企業名單與企業註冊申請書；企業身份證明文件；主管當局推薦企業符合本規定要求的聲明，以及主管當局對相關企業進行審核檢查的審查報告。

必要時，海關總署可以要求提供企業食品安全衛生和防護體系文件，如企業廠區、車間、冷庫的平面圖，以及工藝流程圖等。

他說，人家明明白白把規定講得很清楚，需要5份文件加上企業食品安全衛生防務體系的文件，結果衛福部自己搞烏龍，有申請的廠商也遞交了相關食品安全衛生系統的文件，結果還被衛福部退回，註冊未通過再當然不過。

食藥署新聞稿也指出，大陸於2021年11-12月開放「進口食品境外生產企業註冊管理應用系統」：此時，屬於自行註冊的產品(如：餅乾、糕點、麵包)，由業者自行至大陸的註冊系統填寫註冊文件。

「這一切不是很清楚了？」他指出，糕餅業者來問衛福部，衛福部應該是告知業者不在包裹式推薦裡面，等11月大陸系統上線之後，再自己申請就好了，結果衛福部卻把業者納入包裹式推薦裡面，唯一看起來適合的只有包餡面食，然後就被打槍了，這樣是誰的問題？