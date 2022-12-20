民進黨籍新北市議員賴秋媚爭取連任失利，未料卻被檢舉，選舉期間曾涉嫌買票，違反選罷法，新北地檢署今指揮調查局新北市調查處帶回調查，目前正詢問中。
據了解，賴秋媚選舉期間疑似邀請轄內選民參與免費餐會，涉嫌買票，檢調今兵分多路前往其服務所調查，帶回賴和賴女。
賴秋媚是新北市五股泰山林口現任市議員，先前因不滿民調操控選舉，退出正國會派系，以表清白，本次選舉以1000多票落敗，為該選區落選頭。
民進黨籍新北市議員賴秋媚爭取連任失利，未料卻被檢舉，選舉期間曾涉嫌買票，違反選罷法，新北地檢署今指揮調查局新北市調查處帶回調查，目前正詢問中。
據了解，賴秋媚選舉期間疑似邀請轄內選民參與免費餐會，涉嫌買票，檢調今兵分多路前往其服務所調查，帶回賴和賴女。
賴秋媚是新北市五股泰山林口現任市議員，先前因不滿民調操控選舉，退出正國會派系，以表清白，本次選舉以1000多票落敗，為該選區落選頭。
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