日本中央銀行日本銀行今天決定修正大規模貨幣寬鬆政策的方針，將過去0.25%左右的長期利率變動容許幅度上調到0.5%左右，形同「事實上升息」。

日本經濟新聞報導，日本長期利率都接近變動容許幅度的上限，所以日銀此舉將成為「事實上的升息」。日銀上次是在2021年3月，將變動容許幅度從0.2%提高到0.25%。

日銀總裁黑田東彥將在今天下午舉行記者會，對外說明今天貨幣政策會議所做決定的內容。

在歷史性通貨膨脹造成各國央行升息的情況下，也增強了日本國債利率上升壓力。日銀雖然利用貨幣政策人為抑制長期利率，但也令人憂慮將造成市場機能弱化。

讀賣新聞報導，有關長期利率維持在0%左右的利率政策，日銀今天決定擴大變動幅度，從過去的「正負0.25%」改為「正負0.5%」，成為事實上的升息。短期利率則維持負0.1%。

產經新聞報導，研判日銀此舉有意修正造成歷史性物價高漲主因的日圓貶值，希望促使投資人買入日圓出售美元，縮小日本與美國的利差。