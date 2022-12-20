為擴大搶攻歲末戰春節禮盒商機，85度C祭出「禮海戰術」一口氣推出12款禮盒，即（12/20）日起開賣，商品包括人氣甜點零食，濃稠滑順的焦糖奶油夾心餅、酥脆香濃的愛餡蛋捲、法式經典瑪德蓮，和春節必備的旺來鳳梨酥和鳳凰酥，並以168～530元間平價力抗通膨，民眾除了全台門市預購，指定款禮盒享85折，還能透過85 APP線上購買，轉贈親友跨店領取，目標售出4萬8千盒。

85度C十二款年節禮盒，外盒包裝採用日式小清新風格，以繽紛的花朵搭配幾何圖形，再加上多層次色彩充滿濃厚的春節氛圍。十二款禮盒分別為「玉兔豐年綜合禮盒」、「焦糖夾心餅乾禮盒」、「奶油甜心禮盒」、「好運旺來禮盒-鳳凰酥」、「好運旺來禮盒-蔓越莓酥」、「鳳梨酥禮盒」、「愛餡蛋捲禮盒」、「咖啡小蛋捲禮盒」、「原味牛軋糖」、「GOLDEN一路發長條蛋糕」、「馬祖酒廠建廠67年兔年紀念酒」、「58特優馬祖高粱酒-富貴有餘」，款式多樣好吃又好看。即日起到2月5日至85度C全台門市，預購四款指定禮盒即享85折，另外購買禮盒即加送紅包袋，數量有限、送完為止。

除了門市購買，85度C也可以選擇網路消費。即日起至1月15日，使用85 APP禮盒跨店轉贈，輕鬆在手機下單支付，不受地域限制，直接線上轉贈親友，讓受贈者選擇附近門市預約取貨，送禮快速完全不塞車，超級方便。

85度C的「玉兔豐年綜合禮盒」，集結人氣甜點零食！春節必備的鳳梨酥、蓬鬆濕潤的瑪德蓮、入口即化的焦糖奶油夾心餅、香鹹味鮮的青蔥手指餅乾、酥脆扎實的巧克力杏仁酥，鹹甜美味一次品嚐。

「焦糖夾心餅乾禮盒」為網路票選超熱門伴手禮，酥脆的餅乾外皮使用頂級總統發酵鮮奶油、加上來自法國的T55麵粉製成，內餡則是香甜的焦糖包裹著細緻綿密的法國鮮奶油，層次變化豐富，標榜每一口都能咬到甜蜜的融合。

「奶油甜心禮盒」，微甜微鹹奶油內餡，慢慢在口中綻放出溫潤的奶油香氣，搭配著多層次的酥脆口感，更增添味蕾上的滿足。

「愛餡蛋捲禮盒」，實心蛋捲的超飽滿內餡，也是近來民眾的新寵。外皮輕薄酥脆，內餡有香濃花生、濃醇芝麻兩種口味，一口咬下爆漿不膩口。「咖啡小蛋捲禮盒」，採用新鮮的雞蛋，特選咖啡豆磨成香醇咖啡粉，運用高溫達170度的燒烤盤進行烘焙，較一般輕薄，層次分明，極薄、極脆帶有咖啡醇香的口感。

「好運旺來禮盒」，鳳凰酥或蔓越莓酥兩種口味可以選擇，鳳凰酥的內餡是鳳梨及冬瓜內餡加上精選的散蛋黃，散發濃郁自然風味，豐富的口感讓人回味。蔓越莓酥則是鳳梨及冬瓜內餡加上蔓越莓乾，酸酸甜甜的清爽好滋味。「原味牛軋糖」，使用甜度為一般砂糖1/2的進口海藻糖，讓牛軋糖呈現出甜而不膩的風味口感，軟Q愈吃愈香。

85度C暢銷超過10年的明星商品「經典鳳梨酥禮盒」採用台灣17號金鑽鳳梨與肉質纖細的冬瓜餡製成，多層次的細緻口感，搭配奶味十足的餅皮相當順口香醇。「GOLDEN一路發長條蛋糕」，走春送禮除了禮盒，蛋糕也是不二首選，這款一路發長條蛋糕開春喜迎好兆頭，綿密的北海道牛奶蛋糕烙印喜氣的「一六八和發發發」麻將圖案，增添新年一路發的魅力。

「馬祖酒廠建廠67年兔年紀念酒」瓶身以兔年生肖為主體，並以綠色做為瓶身主要色調金色為次要色調，意謂金兔送福。酒體選擇用三年優質的陳年馬祖高粱酒勾兌提味，所以稱之特優馬祖高粱酒，兼具美感與酒質。

「58特優馬祖高粱酒-富貴有餘」，瓶身造型發想於古代的銅錢，有避邪消災、招財進寶之功用，乃吉祥之物，錢又有「泉」之涵義，象徵財源滾動，就像源源泉水不斷湧進。愉躍取自魚躍之諧音，自古華人喜歡以魚示吉，並有「餘」之諧音，象徵著年年有餘，愉躍的瓶身貼花以魚優雅之姿，環繞在瓶身周圍，有如魚得水、事事順心之寓意。

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