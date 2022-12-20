近期天氣轉涼，心血管疾病患者增多，急診重症個案也增加，導致用血量提升。根據血液基金會統計，目前全台血液庫存僅能再撐4.7天。農曆新年將至，過往經驗顯示，至少會有2周時間入血量減少，血液基金會表示，得再努力4.3天，達到10天的安全庫存量，即除夕前集滿7萬袋庫存，才能因應過年期間病患的需求。

根據血液基金會統計，目前全台血液庫存量平均只夠用4.7天，其中A型血最缺，只夠用4.3天。若以地區區分，台中是最缺血的地方，僅夠撐4.1天，其中A型4.5天、B型4.6天、AB型5.4天，而O型只有3.6天。

血液基金會台北捐血中心企劃課課長劉俊宏表示，天氣寒冷、疫情反轉都會造成捐血人數短缺。目前血壓面臨供需不平衡情況，除了入血量地，天冷時急診重症個案也會增多，導致用血量提升，過去某家醫院1名動脈剝離患者，一天就用掉120幾袋血液，用血量相當驚人，若有多幾個這樣的病人，用血量就會增加許多。

劉俊宏表示，目前一天平均用血量為7000袋，根據過往經驗，農曆新年期間至少會有2周時間入血量減少，但病患的需求卻不會因為過年而暫停。因此，近期必須努力提高入血量，達到10天的安全庫存量，即除夕前一天至少要集滿7萬袋，才足以安心過年，呼籲民眾儘快行動，挽袖捐血。

知名作家村子裡的凱莉哥，女兒小露因罹患淋巴芽性淋巴癌，於疫情嚴峻時期接受治療，化療過程每每因為血球指數不佳而需要輸血，才能再繼續接受療程。凱莉哥體會到血液的重要，透過各種社群管道或演講呼籲民眾捐血救人，也感謝無私的捐血人。她自己以及家人也用定期捐血的方式，來回饋、幫助更多的病人。

而86年次的文芃，目前尚就讀文化大學生活應用研究所2年級，自從2015年在學校第一次捐血後，至今已捐43次，成為同年齡中捐血次數最高者。他認為自己只要每次花個10～15分鐘去捐血，就能幫助他人的生命，簡單的行動，意義卻如此重大，這是他的捐血信念。