台灣民意基金會今天公布蔡英文總統聲望37.5％創44個月新低；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡英文不能覺得只有她不錯，其他人都很糟糕。

談到台灣民意基金會日前公布的政黨支持度，民進黨30.5％ ，流失了10.7個百分點；換算實際人口數，等於流失了207萬認同者； 游盈隆認為，民進黨現在最大的問題就是失去了敏銳政治判斷的能力。選前選後都一樣，導致它節節敗退。

他認為，民進黨支持度在20-24歲已經明顯落後，支持度最高的是65歲以上，若這是一棟大樓，地基已經流失嚴重、鋼骨變形，若等到它意識到，已經來不及了。「怎麼對2024能有樂觀的想像」。若立委選舉，民進黨依然擺出「關關難過關關過」，席次可能會掉到30多席。

不過他也提到，國民黨如果沒有在兩岸政策改變，這會是2024失去選舉的最重要單一因素。「兩岸議題是國民黨的罩門」。因為台灣大多數的人還是支持「抗中保台」，只是民進黨這次吃錯藥，用在地方選舉，但只要中共開始採取一個比較聰明的玩法，不要在那段時間讓台灣人感覺到很討厭、很危險，國民黨也學乖了，在兩岸問題減少被責難的理由，2024年對民進黨，絕對是苦戰。

雖然日前公布的2024總統大選支持度，29％賴清德，38.7％侯友宜；游盈隆認為，民進黨需要一場總統初選，最好蔡陣營有一個代表性的人出來，例如前副總統陳建仁或行政院長蘇貞昌或桃園市長鄭文燦，來一場政策、路線之爭，民進黨才可能脫胎換骨。否則2024這場選戰，賴清德要走出自己的路根本不可能。

對於民進黨內敗選檢討，不少人把矛頭指向假消息影響，游盈隆表示，這個說法缺乏經驗證據。