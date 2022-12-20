活動現場還有年年舉辦的濟助貧病愛心義賣會，吸引許多病友、家屬前來支持，搶購做愛心。(部彰醫院提供／吳建輝彰化傳真)

總務室員工還自種小盆栽義賣，所得做為貧病就醫之用。(部彰醫院提供／吳建輝彰化傳真)

衛福部彰化醫院20日迎來54周年院慶，全院總動員一起歡喜切下生日蛋糕，院長曾孔彥說，過去3年來受新冠疫情影響，彰化醫院全力投入收治及防疫，採檢團隊及採檢車到過機場、海港及社區的每一個腳落，也堅守南彰化所有鄉親，如今挺過疫情，讓蛋糕吃起來特別有感觸，相當美味。

衛福部彰化醫院54週年院慶，曾孔彥也宣布在既有基礎下，打造失智照護、兒童早療、胸外照護、癌症治療、復健治療等五大特色醫療，服務南彰化鄉親。活動現場還有年年舉辦的濟助貧病愛心義賣會，吸引許多病友、家屬前來支持，搶購做愛心。

曾孔彥表示，彰化醫院走過54年，陸續強化醫療團隊，形塑五大特色醫療，像失智照護方面，打造失智友善就醫通道，在評估治療時全程由個管師陪同，並銜接長照資源；兒童早療的部分，年年服務個案已和醫學中心相當，甚至支援部立嘉義醫院，提供遲緩兒等評估及療育。

另外重大外傷病患中，有3分之1被診斷出胸部創傷，對此類病人啟動完整胸外照護，以肋骨復位微創手術，縮短恢復時程，整合胸腔外科、復健科、中醫科等照護；在癌症治療方面，則建置上億元的最新精準立體放射治療，增強療效及減少治療疲累；建構專屬的復健科病房，以吞嚥攝影及多樣化的器材，設計病人個別化治療活動，完善最全面的復健科病房。

曾孔彥也感謝所有醫療團隊，當日表揚由醫院同仁選拔最推薦醫師及最配合單位，包括肝膽腸胃科醫師蔡安順、骨科主任王守吉、心臟內科主任何東錦、高壓氧中心主任暨骨科醫師陳柏辰、中醫科主任馮天祥；最配合單位依序是資訊室、護理科、長照辦公室、醫事檢驗科、門診中心，期盼他們繼續努力，一起守護民眾健康。

彰化部彰周年感謝醫療