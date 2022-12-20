高圓圓2014年和趙又廷結婚，5年後生下一女，家庭美滿幸福，但在她產後復出後不久，卻有網友指她女神光芒不再，甚至指她外型看來衰老憔悴。近日，有狗仔捕獲到高圓圓忙拍廣告的花絮，可見沒修片的她依舊優雅有氣質，露出燦笑仍相當迷人，但穿無袖洋裝時肉肉手臂顯得有些幸福肥，也有人替她緩頰，認為43歲還能維持這樣的外型已經相當不容易。

高圓圓早年演出《倚天屠龍記》走紅，因清新脫俗的模樣獲得許多粉絲的喜愛，3年前生下一女後，就引來酸民批判她沒了少女氣息，她受訪時坦言每天花很多時間照鏡子，最清楚自己外型變化的人就是自己，對於外界諷刺話語她不在意，無意迎合大家的期許，比起維持青春外貌，她更重視自己工作的表現和角色的需要，一席話大展超高EQ。

高圓圓手臂有些幸福肥。（圖／翻攝自秒拍）

近日，《攝影師劉大錘》曬出直擊高圓圓拍廣告經過，因她形象好，近期廣告接到手軟，「姐不僅鏡頭前狀態很絕，私下這一甩頭甩到了我的心上」，稱讚高圓圓私下依舊魅力十足。而她最近藉由受訪機會，強調沒有發朋友圈的習慣，希望朋友不要被騙，如果出現像是她發的貼文都是假的。

高圓圓進一步說，有些新朋友還會以為是不是她封鎖對方，才看不到她朋友圈的發文，事實上她將過去的貼文都刪了，近年也沒再發文，主持人問：「那妳表達的這個窗口轉向哪裡了？」高圓圓回：「家裡那個人」，暗指是老公趙又廷，並說：「我們倆都是這樣的人，都是不發朋友圈的人，我倆認識對方10年，就沒換過微信的頭像」，「一定是家裡有一個人，可以讓我時刻做分享的一個人」，兩個人不僅是家人、夫妻，也是最好的朋友，彼此認同度高，一席話閃瞎許多網友，留言說：「比起大S，這一對就相處的特別好」、「是這樣的，就是有人分享就不需要朋友圈來分享和認同了」、「姓趙的，奪妻之恨不會忘的」。